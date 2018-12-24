"فيليب" يلتقى ضباط شرطة مصابين فى احتجاجات "السترات الصفراء"

التقى رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الإثنين، ضباط شرطة أصيبوا خلال الاحتجاجات الأخيرة التي قام بها متظاهرو السترات الصفراء في البلاد وذلك في إشارة إلى دعمه لهم وسط التوترات الناشبة.



وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين، أن فيليب زار وحدة من شرطة الدراجات النارية التي كانت أحد أطراف حادثة وقعت يوم السبت الماضي بالقرب من شارع الشانزليزيه بوسط العاصمة باريس حينما سحب أحد الشرطيين سلاحه في وجه المحتجين، وعلى الرغم من عدم إطلاقه النار إلا أن الحادثة ذاتها قوبلت بموجة انتقادات كبيرة.



يُشار إلى أن الحكومة الفرنسية قد تراجعت مؤخرًا عن فرض ضرائب على الوقود بعد اندلاع مظاهرات ذوي السترات الصفراء، كما وعدت كذلك باتخاذ إجراءات اقتصادية تشمل رفع الحد الأدنى للأجور.