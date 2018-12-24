إلهام شاهين راقصة في "أهل العيب"

تستعد الفنانة إلهام شاهين، لتصوير دورها فى الفيلم المثير للجدل "أهل العيب" الذى تأجل تصويره أكثر من مرة بسبب اعتراض لجنة قراءة الأعمال الفنية بجهاز الرقابة على المصنفات الفنية على أكثر من 10 مشاهد جنسية داخل الفيلم.



ويعكف السيناريست تامر حبيب على تعديل السيناريو حاليًا، لتحديد موعد نهائي لبدء تصوير الفيلم المقرر عرضه في 2019، ومن المقرر أن تجمع جلسات عمل بين حبيب وإلهام شاهين، للوقوف على التفاصيل النهائية لدورها فى الفيلم.



وعلمت "الدستور" أن إلهام شاهين تلعب خلال أحداث الفيلم دور راقصة معتزلة، والعمل لا يتضمن مشاهد رقص لإلهام شاهين، حيث إن الشخصية التي تجسدها ضمن الأحداث اعتزلت الرقص تمامًا، وتحاول تكوين ثروتها بطرق أخرى غير مشروعة.