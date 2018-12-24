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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:21 م

العمل السعودية: 30 ديسمبر آخر مهلة لتصحيح أوضاع موظفى "أوجيه"

موظفي أوجيه
موظفي أوجيه
دعاء جابر
dostor.org/2448412

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، 30 ديسمبر 2018، آخر مهلة لتصحيح أوضاع الموظفين الذين ما زالوا على كفالة شركة سعودي أوجيه المحددة.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أوضح فيه المستشار العمالي عثمان رمضان، أن وزارة العمل السعودية أصدرت إعلانا نهائيا بتصحيح أوضاع الموظفين بشركة "أوجيه" من طلبات نقل خدمة أو إصدار تأشيرات الخروج النهائي، وكذلك إصدار تذاكر سفر للمغادرة النهائية، وتوكيل مكاتب المحاماة وأي إجراءات أخرى.

وأكدت الوزارة أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد هذا التاريخ.

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