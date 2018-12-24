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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:16 م

الأسهم الأوروبية تنخفض صباحا وسط معاملات ضعيفة بسبب العطلات

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
dostor.org/2448406

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين في بداية أسبوع عمل قصير بسبب عطلة عيد الميلاد، مع استمرار الضغوط على السوق جراء القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي والأوضاع النقدية المشددة.

وبحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش، نزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 % بينما تراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7 % وايبكس الإسباني 0.5 %.

وأغلقت بورصتا ألمانيا وإيطاليا بمناسبة عيد الميلاد وقال مايك فان دولكن رئيس الأبحاث في أكسيندو ماركتس "الأسواقما زالت تحت ضغط التحديث الأكثر ميلا للتشديد النقدي الذي أصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي، إذ أجج المخاوف بشأن تباطؤ النمو وإعادة تمويل أعلى تكلفة بعد سنوات من التحفيز".

ونزلت الأسهم الأوروبية 13.5 % منذ بداية 2018 وتتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2008، بعد أن هبطت مجددا لأقل مستوياتها منذ 2016 الأسبوع الماضي عقب توقعات مخيبة للآمال بشأن أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

كما أضعف المعنويات اليوم القلق بشأن الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة بعدما قال مساعد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإغلاق الجزئي للحكومة قد يستمر لبداية العام الجديد.

وكانت أسهم شركتي الإعلانات دبليو.بي.بي وبوبليسيس من بين أكبر الخاسرين، حيث هبطت بنسبة 2.8 و2.2 % على الترتيب.

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