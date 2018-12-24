القاهرة : الإثنين 24 ديسمبر 2018
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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:15 م

الدفاع الجزائرية: إرهابى مطلوب يسلم نفسه للسلطات جنوب البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2448402

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الإثنين، أن إرهابيا مطلوبا سلم نفسه للسلطات بولاية تمنراست (جنوب).

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود الجيش الجزائري سلم إرهابي نفسه، أمس للسلطات العسكرية بولاية تمنراست بالناحية العسكرية السادسة".

وأوضح البيان أن الإرهابي اسمع "تابرة بوبكر"، وكنيته "زي"، وانضم للجماعات الإرهابية سنة 2016، مشيرا إلى أنه كان بحوزته بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وخمسة خزن ذخيرة مملوءة.

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش في منطقة برج باجي مختار (جنوب) ضبطت مخبأ للذخيرة يحوي أربعة صواريخ BM-21 عيار 122 ملم وأربع قذائف آر بي جيه وقنبلتين يدويتين ومعدات تفجير.

وأوضح البيان أن حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) بولاية وهران (شمال غرب) أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لــ67 شخصا كانوا على متن قوارب بالبحر.

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