القاهرة : الإثنين 24 ديسمبر 2018
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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:14 م

إيران: مستعدون للرد على أي عمل عدائي أمريكي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2448401

قالت إيران، اليوم الإثنين، إنها على استعداد للرد على أي عمل عدائي أمريكي، لكنها لا تعتبر وصول حاملة طائرات أمريكية إلى الخليج، الأسبوع الماضي، خطرا كبيرا.

ودخلت حاملة الطائرات (جون سي. ستينيس) الخليج، يوم الجمعة، لينتهي بذلك غياب طويل لحاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة، مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

وقال قائد البحرية حبيب الله سياري: "وجود هذه السفينة الحربية غير مهم بالنسبة لنا".

وأضاف: "لن نسمح لهذه السفينة الحربية بالاقتراب من مياهنا الإقليمية في الخليج الفارسي".

وذكر سياري أن البحرية الأمريكية مسموح لها بالإبحار في المياه الدولية قرب إيران، مثلما هو مسموح للبحرية الإيرانية بالإبحار في المحيط الأطلسي قرب المياه الأمريكية.

لكنه قال إن إيران في حالة تأهب تحسبا لأي خطر محتمل، مضيفًا: "ليست لديهم الشجاعة أو القدرة على اتخاذ أي إجراءات ضدنا، لدينا قدرات كافية للتصدي لتحركاتهم، وتدربنا بشكل كامل على ذلك".

وتصاعدت الحرب الكلامية بين البلدين منذ سحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو، وعاود فرض العقوبات على قطاعي البنوك والطاقة الإيرانيين.

وحذرت إيران من أنها إذا لم تستطع بيع نفطها بسبب الضغوط الأمريكية فلن يسمح لأي دول أخرى في المنطقة بأن تقوم بذلك أيضا، مهددة بإغلاق مضيق هرمز.

ويمر خُمس الاستهلاك الدولي من النفط عبر مضيق هرمز من منتجي الخام في الشرق الأوسط، إلى الأسواق الكبرى، وفي السنوات الأخيرة وقعت مواجهات من حين لآخر بين الحرس الثوري الإيراني والجيش الأمريكي في الخليج، لكن عدد الحوادث انخفض في الشهور الأخيرة.

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