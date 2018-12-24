سعفان: الربط الإلكترونى مع الدول العربية يقلل حالات النصب

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة تسعى جاهدة إلى انضباط العلاقة بينها، وبين نظائرها في الدول العربية، وراغبي العمل، وأيضا أصحاب العمل في الدول الأخرى، وذلك للقضاء على ظاهرة التلاعب بالعقود التي ظهرت خلال الفترة الماضية، ويستغل فيها الكثير من الشباب الراغب في العمل بالخارج.



وأضاف الوزير لـ"الدستور"، أنه سيتم من خلال الربط الإلكتروني، تقليل عدد حالات النصب، بل والانتهاء منها نهائيا، حيث سيتم الاقتصار على الحصول على عقود العمل من خلال وزارات العمل في الدولة الراغبة في إلحاق العمالة بها، حيث إن أصحاب العمل سيقومون بتقديم العقود المتاحة لديهم لوزاراتهم، ومن ثم التدقيق في بياناتها والتأكد من صحتها، وذلك بحضور صاحب العمل، وبعد ذلك إرسالها لوزارة العمل المصرية، ثم إلى الراغب في العمل.



وأكد سعفان وزير القوى العاملة، أن الأردن هي أول دولة عربية تم الربط معها من خلال هذه المنظومة، مشيرا أن الوزارة تمضي قُدُمًا في توسيع مجال الربط الإلكتروني من خلال توقيع بروتوكول مع الكويت، وبصدد توقيع أخرى مع السعودية، وباقي الدول العربية تباعًا.