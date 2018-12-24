بورسعيد تحتفل بعيدها القومي الـ 62

شهد اليوم الحفل الغنائى الذى اقامته المديرية احتفالا بعيد بورسعيد القومى الـ ٦٢ وذكرى انتصار المقاومة الشعبية على العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦ بحضور المقدم محمد واصف المستشار العسكري للمحافظة.



وشهد الحفل عدد من القيادات والشخصيات بالمحافظة: الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين رئيس مجلس أمناء المحافظة والدكتور محمد سالم عميد كلية التربية جامعة بورسعيد، وعلي الألفي نقيب معلمي بورسعيد، وشريف عرابي مدير عام إدارة الشئون التنفيذية وحسن طاهر مدير عام إدارة التعليم الفني.



نظمت الحفل إدارة الشئون التنفيذية؛ بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام وتوجيه التربية الموسيقية بقيادة إيمان الشامي الموجه العام واستضافته مدرسة بورسعيد الدولية تحت اشراف د. غادة عطية مدير ادارة المدرسة.



تنوعت فقرات الحفل الغنائى بين الاغانى الوطنية الفردية والجماعية من غناء طلاب المدارس وكورال المديرية وقد لاقت جميع الفقرات المقدمة قبول واستحسان جميع الحاضرين من قيادات المديرية ومديرى الادارات التعليمية والموجهين العموم ومديرى المدارس واولياء الامور