كمال: إصدار 230 ألف بطاقة ذكية جديدة وبدل تالف وفصل اجتماعي

أعلن أحمد كمال المتحدث الرسمي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إصدار ما يقرب من 230 ألف بطاقة ذكية جديدة وبدل فاقد وفصل اجتماعي وبدل تالف، خلال 21 يوما، وإدراجهم في قائمة الصرف التموين والخبز اعتبارا من شهر ديسمبر الجاري.



وقال في تصريح خاص للدستور، إنه لن يضيع حق أي مواطن له بطاقة تموينية ولا توجد بها أي أخطاء في البيانات أو الأرقام القومية أو تكرار الصرف.



وأوضح أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة علي توزيع هذه البطاقات بعد انتهاء شركات الكروت الذكية من طباعتها ومراجعتها من قبل الأجهزة المختصة حتى يتمكنوا من صرف مقرراتهم التموينية بشكل منتظم.