الأربعاء.. افتتاح ملتقى أطفال السينما المصرية بدار الأوبرا

تقدم الفنانة الشابة ريم أحمد حفل افتتاح ملتقى أطفال السينما المصرية، يوم الأربعاء المقبل، بمركز الهناجر في دار الأوبرا المصرية، والذي تفتتحه وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وتكرم خلاله عددًا من نجوم السينما الذين شاركوا في السينما المصرية صغارا.



يذكر أن ملتقى أطفال السينما المصرية يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وتنظمه جمعية "أبناء فناني مصر للثقافة والفنون" برئاسة المستشار ماضي توفيق الدقن.