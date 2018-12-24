صعود النفط متأثرا باحتمال كبح الإنتاج الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، وسط مؤشرات على تراجع إمدادات الخام الأمريكية بعد موجة الهبوط التي شهدتها أسعار الذهب الأسود في الآونة الأخير.



وصعد خام القياس العالمي "برنت" بنسبة 0.56% إلى 54.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينتش، فيما زاد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.33% إلى 45.74 دولار للبرميل.



وتعافت أسعار الخام من الانخفاضات الحادة التي شهدتها في الآونة الأخيرة، حيث هبط "برنت" خلال تعاملات الجمعة الماضية مسجلا أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2017، فيما سجل الخام الأمريكي في اليوم نفسه أضعف أداء أسبوعي منذ يناير 2016.



ودفع هبوط الأسعار منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى تقليص خططهم للحفر في العام المقبل، حيث لا تزال صورة الاقتصاد الكلي وأثرها على الطلب النفطي تضغط على الأسعار.



ورغم العلامات التي تشير إلى تباطؤ الإمدادات الأمريكية، إلا أن الإنتاج العالمي يزال يفوق الطلب.



وكانت منظمة "أوبك" ومجموعة من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا قد اتفقت هذا الشهر على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من يناير لكبح معروض النفط.



