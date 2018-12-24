وزير الرى: التخطيط الجيد حجر الزاوية لتناول قضايا نهر النيل

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن التخطيط الجيد والعمل المشترك بين أعضاء الهيئة الفنية بالقطرين الشقيقين (مصر والسودان)، هو المحرك الأساسى وحجر الزاوية لتناول قضايا نهر النيل وتطوير الإدارة الرشيدة لمياه النهر بما يحقق طموحات شعبى وادى النيل.



وأشار - خلال كلمته فى الاجتماع الثانى للدورة الثامنة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بالقاهرة لمصر والسودان، اليوم الاثنين - إلى مناقشة مواجهة العديد من التحديات التى تواجه الدولتين مثل محدودية الموارد المائية بالمقارنة بالازدياد السكاني المطرد، وحماية المجارى والمنشآت المائية بنظام نهر النيل،و توفير الدعم المالي اللازم لتطوير منشآت الهيئة ومعداتها وأجهزتها بما يواكب تكنولوجيا العصر، والتنسيق والتعاون بين المراكز البحثية بالبلدين.