التموين: عودة 450 ألف مستفيد على البطاقات الذكية خلال 21 يومًا

أعلن أحمد كمال، المتحدث الرسمي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إعادة 450 ألفا و980 مستفيدا على 337 ألفا و89 بطاقة تموينية ذكية، خلال الـ21 يوما الماضية، وإدراجهم في صرف مقررات التموين والخبز لشهر ديسمبر الجاري.



وقال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن باب تلقي التظلمات لتحديث البيانات الخاطئة أو دون أرقام قومية أو تكرار الصرف لإعادة كافة المحذوفين على البطاقات، بشرط تصحيح البيانات بالأرقام القومية السليمة.



وأضاف أنه على المواطنين أصحاب التظلمات أن يتقدموا إلى مكاتب التموين والحصول على استمارة أداء الخدمة التموينية، وكتابة البيانات لأفراد الأسرة مرفق بها صورة الرقم القومي لهم، مشيرا إلى أن مراجعة البيانات لأصحاب التظلمات مستمرة، وستتم عودتهم للصرف بشكل طبيعي ليحصلوا على مقررات التموين حسب متوسط نصيب الفرد البالغ نحو 50 جنيها، والخبز بواقع 5 أرغفة يوميا.