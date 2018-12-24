"عيد": "المتعلم" سيظل العامل الأكثر تأثيرا في تبنى معايير الجودة

أكدت رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتورة يوهانسن عيد، أن الهيئة مستمرة في تحقيق رؤيتها ورسالتها تجاه الارتقاء بالتعليم في مصر، وذلك من خلال مسئوليتها عن تطبيق معايير الجودة بمختلف مؤسسات التعليم الجامعي، وما قبل الجامعي، بما يتفق مع "إستراتيجية مصر 2030 " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



جاء ذلك خلال كلمة ألقتها أمام "الملتقي السابع لمراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية " - الذي تنظمه الهيئة، واستضافته جامعة أسيوط تحت شعار " نظرة شاملة على الاعتماد البرامجي" بحضور الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، وقيادات الجامعة، ونواب رئيس الهيئة القومية لقطاعات التعليم العالي و"قبل الجامعي " والتعليم الأزهري، ومديرو فروع الهيئة القومية بالمحافظات.



وأشارت إلى أن موضوع الملتقى الذي يتركز حول مفهوم "الاعتماد البرامجي " يصب في مضمون رسالة وأهداف الهيئة الرامية لتحقيق نقلة نوعية في التعليم، من خلال نشر ثقافة الجودة وترسيخ معاييرها التي تعبر عن البعد الوطني، وتتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها والمعمول بها في هذا المجال، بالإضافة لتأهيل واعتماد المؤسسات التعليمية.



وأكدت أن جودة التعليم ستظل من أهم مؤشرات التنافسية الدولية و"الترمومتر" الذي تقاس به مستويات التطور في الكثير من مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية.



وعلى صعيد متصل، أجرت رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، حوارا مفتوحا مع المشاركين في الملتقى من مديري فروع الهيئة بالمحافظات، وعدد من مسئولي "الجودة " بالجامعات حول بعض المفاهيم والرؤى الخاصة باعتماد المؤسسات والبرامج، وتركيز الهيئة على كون اعتماد البرامج يظل هو العامل الأكثر ارتباطا واتساقا مع مضمون وجوهر العملية التعليمية.



وأوضحت الدكتورة يوهانسن عيد في هذا الإطار، أن الاهتمام بتحري الدقة في الالتزام بمعايير الجودة سواء مؤسسيا أو برامجيا هو عمل متصل مباشرة بمفهوم الإطار الوطني للمؤهلات، ويعبر عن الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية في مصر، والتي تعتبر الارتقاء بالتعليم غاية إستراتيجية وقاعدة لأي تنمية مستدامة.



واختتمت جلسة النقاش المفتوحة بالتأكيد على أهمية التمسك بأن "المتعلم" سيظل العامل الأكثر تأثيرا في تبنى معايير الجودة والاعتماد باعتباره العنصر الأبرز والأكثر تأثيرا في المنتج النهائي لأي نظام تعليمي.



وتم استعراض وشرح طرق وأساليب التعامل "إلكترونيا " بين الهيئة ومراكزها، وبين مختلف مؤسسات التعليم لتحقيق المزيد من الشفافية والدقة في العمل وتوفر قاعدة بيانات ومعلومات كبيره تساعد على تحقيق سرعة في الإنجاز ودقة في النتائج.