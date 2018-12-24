القاهرة : الإثنين 24 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:57 م

مشاهدة مباراة الاهلى وجيما الاثيوبي (بث مباشر) نايل سبورت
01:39 م

بث مباشر قناة الاهلي | ماتش الأهلي و جيما HD بث مباشر يلا شوت | مباراة الاهلي اليوم
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
اقتصاد
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:04 م

المؤشر السعودي يهبط 0.05% بمستهل جلسة اليوم

المؤشر السعودي
المؤشر السعودي
dostor.org/2448385

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي - تاسي، بمستهل جلسة اليوم الاثنين؛ بضغط مباشر من قطاعي البنوك والمواد الأساسية، وهبط مؤشر السوق الموازي - نمو متأثرا بخسائر "ثوب الأصيل".

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.05% بحلول الساعة 10:40 بتوقيت السعودية، فاقدا 3.74 نقطة تراجعت به لمستوى 7726.84 نقطة.

وبلغت قيم التداولات في تلك اللحظات 504.39 مليون ريال، بالتداول على 22.25 مليون سهم، تمت بتنفيذ 21.26 ألف صفقة.

ورغم اتجاه أغلب القطاعات نحو الارتفاع إلا أن خسائر قطاعي البنوك والمواد الأساسية القياديين دفعا المؤشر نحو التراجع.

وتصدر قطاع النقل والمواصلات التراجعات بنسبة 0.4%، يليه السلع طويلة الأجل بـ 0.2%.

وتراجع البنوك والمواد الأساسية بنسبة 0.14% و0.1% على التوالي.

وفي المقابل، صعد 13 قطاعا بمقدمة السلع الرأسمالية بنسبة 1.1%، والإعلام بنحو 0.8%.

وتصدر "أمانة للتأمين" خسائر الأسهم بنسبة 8.8%، وحل "صادرات" على رأس الارتفاعات بنحو 7.1%.

وعلى جانب مؤشر السوق الموازي - نمو تراجع بنسبة 0.6% في هذه الأثناء بخسائر 14.36 نقطة من رصيده ليتراجع لمستوى 2352.55 نقطة.

واستقرت أسهم الموازي بشكل جماعي وضغط على أداء المؤشر تراجع سهم "ثوب الأصيل" بنسبة 0.24%.

وفي الجلسة الماضية، واصل سوق الأسهم السعودي نزيف النقاط في أولى جلسات الأسبوع؛ وسط تراجع مؤشريه الرئيسي والموازي.

واستمر المؤشر العام للسوق- تاسي في تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي، مسجلا أقل مستوياته في 16 جلسة.

وتراجع تاسي بنسبة 0.29% في الختام، فاقدا 22.78 نقطة، تراجعت به لأقل مستوياته في 16 جلسة عند مستوى 7730.58 نقطة مقارنة بأقل مستوى منذ جلسة 29 نوفمبر الماضي عند 7702.99 نقطة.

وانخفضت تداولات السوق الرئيسي مع تراجع السيولة لـ 2.88 مليار ريال بالتداول على 115.7 مليون سهم، مقارنة بـ 3.43 مليار ريال من خلال تداولات على 133.32 مليون سهم بالجلسة الماضية.

وهبط المؤشر العام للسوق نتيجة خسائر شبه جماعية لقطاعاته، ولاسيما بضغط من قياديات السوق.

موضوعات متعلقة

البورصة السعودية تتراجع فى أول جلسات الأسبوع

البورصة السعودية تغلق على ارتفاع قبل إجازة عيد الفطر

"تاسى" السعودى يصعد بالتعاملات الصباحية

البورصة السعودية تتراجع بضغط من القطاعات القيادية

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ أقل من شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ أقل من شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

منذ أقل من شهر

«مصر» يحصد لقب بنك العام وشهادة التوافق مع المعايير العالمية

منذ أقل من شهرين

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ أقل من شهرين

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

الآن

بورصة إسرائيل تخسر 13 مليار دولار

استعدادات مكثفة للجيش والشرطة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد

ختام فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك "العقبة 4" (فيديو)

ناتشر: مصر صاحبة أعلى نسبة زيادة في الإنتاج البحثى عالميًا

ads
الأكثر قراءة

بالأرقام.. تعرف على أجور الراقصات فى حفلات رأس السنة

الجيش السوداني يؤكد التفافه حول قائده عمر البشير

السرقة وراء مقتل رجل الأعمال الكويتى بالغربية

«واشنطن بوست»: مسئولة بمؤسسة قطرية حثت خاشقجى على مهاجمة السعودية

ألبومات الصور

صورة اليوم.. مقدمات تؤدى لنتائج

صورة اليوم.. بره الشبابيك

"العربى للطفولة" يستقبل عزاء الأمير طلال بن عبد العزيز بالقاهرة (صور)

صورة اليوم.. كل "يسبح بحمده"

نجم الساعة

Kora live hd .. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون

الأكثر قراءة

بالأرقام.. تعرف على أجور الراقصات فى حفلات رأس السنة

الجيش السوداني يؤكد التفافه حول قائده عمر البشير

السرقة وراء مقتل رجل الأعمال الكويتى بالغربية

«واشنطن بوست»: مسئولة بمؤسسة قطرية حثت خاشقجى على مهاجمة السعودية

كشكول

وزير التعليم: إنشاء أكاديمية لتدريب المعلمين برعاية ألمانية

«شوقي»: نقل التجربة الصينية لتطوير سنوات النقل بالتعليم

والدة أحد مصابي «مدرسة المرج» توجه رسالة لمسئولى التعليم

حصاد 2018.. «التعليم العالي» إصدار وتعديل التشريعات لمواكبة التنمية المستدامة 2030

ختام فاعليات المؤتمر الأول للتنمية المستدامة فى «علوم صيدلية» هليوبوليس

الأمصار

الجامعة العربية: لا مؤشرات على تغير موقفنا تجاه سوريا

بيت لحم تتزين باحتفالات أعياد الميلاد "صور"

رسميا.. إيران تسمح للنساء بحضور المباريات والسينمات بهذا الشرط

محاكم "عوفر وسالم"الإسرائيلية تمنع دخول الأطفال لحضور محاكمة ذويهم

"البرغوثي" ينتقد قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

طرح "بيض" ينقذ 6 ملايين "كتكوت"

اعتماد قاذفات "سو-34" في القوات الروسية

سبب تسمية بدر ديسمبر بـ "القمر البارد"

الصحة

العلماء: 3 فترات يكون فيها الإنسان أكثر وحدة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎