المؤشر السعودي يهبط 0.05% بمستهل جلسة اليوم

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي - تاسي، بمستهل جلسة اليوم الاثنين؛ بضغط مباشر من قطاعي البنوك والمواد الأساسية، وهبط مؤشر السوق الموازي - نمو متأثرا بخسائر "ثوب الأصيل".



وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.05% بحلول الساعة 10:40 بتوقيت السعودية، فاقدا 3.74 نقطة تراجعت به لمستوى 7726.84 نقطة.



وبلغت قيم التداولات في تلك اللحظات 504.39 مليون ريال، بالتداول على 22.25 مليون سهم، تمت بتنفيذ 21.26 ألف صفقة.



ورغم اتجاه أغلب القطاعات نحو الارتفاع إلا أن خسائر قطاعي البنوك والمواد الأساسية القياديين دفعا المؤشر نحو التراجع.



وتصدر قطاع النقل والمواصلات التراجعات بنسبة 0.4%، يليه السلع طويلة الأجل بـ 0.2%.



وتراجع البنوك والمواد الأساسية بنسبة 0.14% و0.1% على التوالي.



وفي المقابل، صعد 13 قطاعا بمقدمة السلع الرأسمالية بنسبة 1.1%، والإعلام بنحو 0.8%.



وتصدر "أمانة للتأمين" خسائر الأسهم بنسبة 8.8%، وحل "صادرات" على رأس الارتفاعات بنحو 7.1%.



وعلى جانب مؤشر السوق الموازي - نمو تراجع بنسبة 0.6% في هذه الأثناء بخسائر 14.36 نقطة من رصيده ليتراجع لمستوى 2352.55 نقطة.



واستقرت أسهم الموازي بشكل جماعي وضغط على أداء المؤشر تراجع سهم "ثوب الأصيل" بنسبة 0.24%.



وفي الجلسة الماضية، واصل سوق الأسهم السعودي نزيف النقاط في أولى جلسات الأسبوع؛ وسط تراجع مؤشريه الرئيسي والموازي.



واستمر المؤشر العام للسوق- تاسي في تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي، مسجلا أقل مستوياته في 16 جلسة.



وتراجع تاسي بنسبة 0.29% في الختام، فاقدا 22.78 نقطة، تراجعت به لأقل مستوياته في 16 جلسة عند مستوى 7730.58 نقطة مقارنة بأقل مستوى منذ جلسة 29 نوفمبر الماضي عند 7702.99 نقطة.



وانخفضت تداولات السوق الرئيسي مع تراجع السيولة لـ 2.88 مليار ريال بالتداول على 115.7 مليون سهم، مقارنة بـ 3.43 مليار ريال من خلال تداولات على 133.32 مليون سهم بالجلسة الماضية.



وهبط المؤشر العام للسوق نتيجة خسائر شبه جماعية لقطاعاته، ولاسيما بضغط من قياديات السوق.