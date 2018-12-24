"مشروعات النواب" تناقش طلب "البلتاجي" بشأن أرض كفر العلو بحلوان

ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة، برئاسة محمد مرعي عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، بشأن الاعتداء على الأرض المخصصة من قبل محافظة القاهرة لإنشاء مدينة صناعية في منطقه كفر العلو بحلوان والتي تقدر مساحتها بمليون و800 ألف متر مربع.



واحتد "مرعي" على ممثلي المحافظة لعدم حضور المحافظة، وأبدى رغبته في تأجيل الاجتماع لحين حضور ممثلي محافظة القاهرة إلا أن "البلتاجي" طلب مناقشة الموضوع حتى لا تضيع قطعة الأرض والتي تتجاوز قيمتها المليار جنيه.



وأضاف "البلتاجي" في الاجتماع أن الأرض يمكن أن تتيح ما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل إذا أحسن استغلالها وذلك بعد إزالة التعديات عنها وتعويض الأهالي بسكن ملائم، حيث تم البناء العشوائي على جزء يزيد عن 100 ألف متر، وباقي المساحة معرضة للنهب تقف حائلا أمام التنمية وهو ما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة.