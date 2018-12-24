القاهرة : الإثنين 24 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:57 م

مشاهدة مباراة الاهلى وجيما الاثيوبي (بث مباشر) نايل سبورت
01:39 م

بث مباشر قناة الاهلي | ماتش الأهلي و جيما HD بث مباشر يلا شوت | مباراة الاهلي اليوم
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
سياسي
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:03 م

"مشروعات النواب" تناقش طلب "البلتاجي" بشأن أرض كفر العلو بحلوان

محمد مرعي
محمد مرعي
كريمة أبو زيد
dostor.org/2448379

ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة، برئاسة محمد مرعي عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، بشأن الاعتداء على الأرض المخصصة من قبل محافظة القاهرة لإنشاء مدينة صناعية في منطقه كفر العلو بحلوان والتي تقدر مساحتها بمليون و800 ألف متر مربع.

واحتد "مرعي" على ممثلي المحافظة لعدم حضور المحافظة، وأبدى رغبته في تأجيل الاجتماع لحين حضور ممثلي محافظة القاهرة إلا أن "البلتاجي" طلب مناقشة الموضوع حتى لا تضيع قطعة الأرض والتي تتجاوز قيمتها المليار جنيه.

وأضاف "البلتاجي" في الاجتماع أن الأرض يمكن أن تتيح ما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل إذا أحسن استغلالها وذلك بعد إزالة التعديات عنها وتعويض الأهالي بسكن ملائم، حيث تم البناء العشوائي على جزء يزيد عن 100 ألف متر، وباقي المساحة معرضة للنهب تقف حائلا أمام التنمية وهو ما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة.

اقرأ أيضًا
منذ 3 شهر

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ 5 شهر

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام

منذ 5 شهر

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة

منذ 7 شهر

البرلمان يُوافق على قانون التجارب السريرية في مجموعه

منذ 9 شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ 9 شهر

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

الآن

استعدادات مكثفة للجيش والشرطة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد

ختام فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك "العقبة 4" (فيديو)

ناتشر: مصر صاحبة أعلى نسبة زيادة في الإنتاج البحثى عالميًا

"الإحصاء": 10.2% تراجعًا فى العجز التجارى بسبب انتعاش الصادرات

ads
الأكثر قراءة

بالأرقام.. تعرف على أجور الراقصات فى حفلات رأس السنة

الجيش السوداني يؤكد التفافه حول قائده عمر البشير

السرقة وراء مقتل رجل الأعمال الكويتى بالغربية

«واشنطن بوست»: مسئولة بمؤسسة قطرية حثت خاشقجى على مهاجمة السعودية

ألبومات الصور

صورة اليوم.. مقدمات تؤدى لنتائج

صورة اليوم.. بره الشبابيك

"العربى للطفولة" يستقبل عزاء الأمير طلال بن عبد العزيز بالقاهرة (صور)

صورة اليوم.. كل "يسبح بحمده"

نجم الساعة

Kora live hd .. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون

الأكثر قراءة

بالأرقام.. تعرف على أجور الراقصات فى حفلات رأس السنة

الجيش السوداني يؤكد التفافه حول قائده عمر البشير

السرقة وراء مقتل رجل الأعمال الكويتى بالغربية

«واشنطن بوست»: مسئولة بمؤسسة قطرية حثت خاشقجى على مهاجمة السعودية

كشكول

وزير التعليم: إنشاء أكاديمية لتدريب المعلمين برعاية ألمانية

«شوقي»: نقل التجربة الصينية لتطوير سنوات النقل بالتعليم

والدة أحد مصابي «مدرسة المرج» توجه رسالة لمسئولى التعليم

حصاد 2018.. «التعليم العالي» إصدار وتعديل التشريعات لمواكبة التنمية المستدامة 2030

ختام فاعليات المؤتمر الأول للتنمية المستدامة فى «علوم صيدلية» هليوبوليس

الأمصار

الجامعة العربية: لا مؤشرات على تغير موقفنا تجاه سوريا

بيت لحم تتزين باحتفالات أعياد الميلاد "صور"

رسميا.. إيران تسمح للنساء بحضور المباريات والسينمات بهذا الشرط

محاكم "عوفر وسالم"الإسرائيلية تمنع دخول الأطفال لحضور محاكمة ذويهم

"البرغوثي" ينتقد قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

طرح "بيض" ينقذ 6 ملايين "كتكوت"

اعتماد قاذفات "سو-34" في القوات الروسية

إدراج أكثر من 11 ألف شخص في قائمة المفقودين بألمانيا

الصحة

العلماء: 3 فترات يكون فيها الإنسان أكثر وحدة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎