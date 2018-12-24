تأجيل محاكمة نقاش قتل مواطنًا لسرقته بالمرج لـ21 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، تأجيل محاكمة نقاش قتل مواطنا لسرقته بالمرج، لـ21 مارس؛ لتعذر حضور المتهم.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين: يسري محمد ذكري، وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر: وائل عبدالمقصود، وسمير رزق.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم محمود حسن، وشهرته محمود المصري، "نقاش"، بقتل المجني عليه محمود محمد، مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على قتله وتوجه إلى مسكنه، وما إن ظفر به حتى طرحه أرضا فسقط على قطع من الزجاج، ووالى عليه الاعتداء بأن أطبق بقطعة من قماش حول رقبته، قاصدا من ذلك إزهاق روحه؛ فأحدث إصابته التي أودت بحياته.



وأضافت التحقيقات قيام المتهم بسرقة الهاتف المحمول والمبلغ النقدي، المملوكين للمجني عليه، وأشارت إلى إحراز المتهم بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر.