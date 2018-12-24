هرتا برلين يتطلع إلى إنهاء عقدة النصف الثاني من الموسم

قال بال دارداي، المدير الفني لفريق هرتا برلين الألماني لكرة القدم، إن الفريق يتطلع إلى وضع نهاية لسجل تراجع نتائجه خلال النصف الثاني من الموسم.



ومنذ عودته إلى دوري الدرجة الأولى في 2013، حصد هرتا برلين في كل موسم عدد نقاط خلال النصف الأول يفوق عدد النقاط التي يحصدها خلال النصف الثاني من الموسم.



وفي الموسم الحالي، يتطلع "دارداي"، الذي يتولى تدريب الفريق منذ عام 2015، إلى فك عقدة تراجع النتائج في النصف الثاني.



وجاء ذلك في حوار لدارداي نشر بالموقع الرسمي للنادي، وقد أشار المدرب في الوقت نفسه إلى أنه لا يود إحداث ضجة كبيرة بهذا الشأن.



وأوضح: "لا يفترض أن نتحدث كثيرا بهذا الأمر فكلما تحدثنا عن تلك المسألة كلما انشغل اللاعبون بها وازدادت صعوبة التغلب عليها."



وتابع: "إذا ظل جميع اللاعبين بحال جيد، أثق في أننا سنقدم أفضل نتائج خلال النصف الثاني، منذ تعييني في منصب المدير الفني هنا، فيمكنكم رصد قدرات الفريق عندما يكون اللاعبون بحالة جيدة".



ويحتل هرتا برلين المركز الثامن في البوندسليجا، وقد أخفق في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات بالدوري.