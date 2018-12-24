27 سفينة إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن اليوم الإثنين 27 سفينة، حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات ومغادرة سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.



كما استقبل ميناء غرب بورسعيد 3 سفن حاويات ومغادرة سفينة، ويتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.



كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهي السفينة MILLAC القادمة من لبنان والتى ترفع علم كومورس ويبلغ طولها 96 مترا والغاطس 7 أمتار والعرض الكلى 16 متر؛ وذلك لتفريغ 4410 طن رخام بالميناء، ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين.