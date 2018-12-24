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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:59 م

إيقاف 5 رباعين بعد إعادة تحليل عينات من أوليمبياد 2012

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2448367

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، اليوم الإثنين، أن خمسة رباعين، بينهم بطلان أوليمبيان، أوقفوا بشكل موقت بعد إعادة تحليل عينات بول أخذت على هامش دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية 2012 في لندن.

وتشمل قائمة الرباعين الموقوفين، الأوكراني أوليكسي توروختي المتوج بذهبية وزن دون 105 كجم قبل ستة أعوام، والأوزبكي رسلان نورودونوف الذي توج بذهبية الوزن نفسه في أولمبياد ريو 2016، بعد فحوص إيجابية للمنشطات.

ويتوقع أن تؤدي إعادة تحليل العينات الى تجريد توروختي من ذهبيته، بينما ستقتصر عقوبة نورودونوف على الإيقاف نظرا لأن العينات الإيجابية أخذت قبل أربعة أعوام من فوزه بالذهبية في ريو دي جانيرو البرازيلية.

كما يواجه الآذري فالنتين خريستوف احتمال فقدان ميداليته البرونزية لوزن دون 56 كجم في أوليمبياد 2012 بعد فحص إيجابي للمنشطات، في حين أن الرباعين الباقيين، الأرميني ميلين دالوزيان والبيلاروسي ميكالاي نوفيكاو، لم يحرزا أي ميدالية في الأوليمبياد اللندني.

وأعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية الشهر الماضي إعادة تحليل عينات من أوليمبياد 2012 باستخدام "أحدث الوسائل العلمية"، على أن يعهد بذلك إلى وكالة دولية أنشئت حديثا.

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