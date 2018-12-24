الآثار: 4 اكتشافات نتائج أعمال بعثة جامعة شيكاغو بتل إدفو

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيرى، إن البعثة الأثرية الأمريكية التابعة لجامعة شيكاغو والعاملة بمنطقة تل إدفو الأثرية بأسوان، توصلت إلى عدد من الاكتشافات المهمة خلال موسمها الأثرى.



وأوضح وزيرى، في تصريح اليوم الإثنين، أن من بين تلك الاكتشافات جزءًا من عمود أسطواني الشكل من الحجر الجيري يرجع إلى بداية الدولة الحديثة "أسرة 18"، يصل طوله إلى 165 سم وقطره 28.5 سم، نقش عليه سطر من الكتابة الهيروغليفية لاسم الكاهن الأكبر للإله حورس "أمن ـ مس imm_ms".



وأضاف، أن البعثة كشفت كذلك عن تمثال نصفى لسيدة مصنوع من الحجر الرملى بارتفاع 20 سم، وطول 10.6 سم، وعرض 7.8 سم، ويعود إلى عصر الأسرة 19.



من جانبه، قال عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، إن اكتشافات البعثة لهذا الموسم شملت أيضا تمثالًا ولوحة من عصر الأسرة الـ18، موضحًا أن التمثال عبارة عن تمثال كامل لكاتب فى وضع الجلوس من الديوريت الأسود عليه كتابة من الجهات الأربع، ويبلغ ارتفاعه 23.4 سم، طوله 13.7 سم، عرضه 7.4 سم.



وأضاف، أن اللوحة مصنوعة من الحجر الجيرى علي شكل باب وهمي حفر في منتصفها شكل غائر لسيدة ورجل، وعلى البرواز كتابة بالخط الهيروغليفى، ويبلغ طولها 37.6 سم، والعرض 25.5 سم، والسمك 12.1 سم.