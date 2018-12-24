محصل كهرباء بحوزته 5000 جنيه وفواتير بـ 120 ألفا يتعرض للسرقة

تعرض محصل بكهرباء الفشن جنوب بني سويف، اليوم الإثنين، أثناء سيرة بطريق الشقر- القضابي لأداء عملة في تحصيل فواتير الكهرباء، لشخصين يستقلان دراجة بخارية يسيران خلفه وقاما بخطف شنطة كانت بحوزته وبداخلها 5 الأف جنية وفواتير قيمتها 120 الف جنية وفاروا هاربين.



تلقى العقيد هشام لطفي مأمور مركز شرطة الفشن؛ بلاغا من "أشرف.ش" ومقيم بقرية الشقر التابعة لمركز الفشن يفيد بتعرضه للسرقة أثناء أستقلاله دراجته البخارية في طريقه لقرية القضابي لاداء عملة حيث فوجيء بشخصين يستقلان دراجة بخارية وقاما بخطف شنطته وبداخلها مبلغ 5 آلاف جنية وفواتير كهرباء قيمتها أكثر من 100 ألف جنيه، تم إخطار الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن؛ ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض الحادث والتوصل إلى مرتكبي واقعة السرقة بعد أن ظهر اللصوص في إحدى كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث.