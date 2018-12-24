طابع عربي موحد يحمل شعار القدس عاصمة فلسطين في 2019

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية إن طابعا عربيا موحدا سيصدر في عام 2019 يحمل شعار "القدس عاصمة فلسطين" يجرى التنسيق والإعداد الفني له حاليا.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة لعرض نشاطات ومجالات عمل الجامعة العربية خلال 2018.



وحول اختيار جامعة الدول العربية كضيف شرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019 أكد السفير حسام زكي أن هناك استعدادات كبيرة تجري حاليا بالجامعة العربية بهذا الشأن.



وأوضح أن القمة الاقتصادية المقبلة ببيروت تأتي بعد خمسة أعوام من قمة الرياض الاقتصادية وأن جدول أعمال هذه القمة يشمل موضوعات تنموية حصريا، وليست سياسية لكن بالطبع يمكن للقادة العرب التطرق لأي موضوعات إذا أرادوا ذلك.



من جهة أخرى، وبخصوص الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية المستدامة قال "زكي" إن الأمانة العامة للجامعة العربية انتهت من إعداد الخطة التنفيذية لهذه الاستراتيجية في عام 2018 وستطرح هذه الخطة التنفيذية على القمة العربية العادية في تونس مارس 2019، ومن المنتظر أن يتم اعتمادها من قبل القادة العرب.



وأشار "زكي" إلى أن الجامعة العربية قامت بالتعاون مع شركائها مثل وكالات الأمم المتحدة بإعداد الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر في الدول العربية وهو مطروح على القمة العربية الاقتصادية في بيروت في يناير المقبل.