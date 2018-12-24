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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:56 م

دمج وتمكين ومشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة بمطروح

دمج وتمكين ومشاركة
مطروح _ ياسمين شعيب
dostor.org/2448359

نظم قصر ثقافه مطروح، صباح اليوم الإثنين، مؤتمر اليوم الواحد تحت عنوان "دمج وتمكين ومشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة سهى أحمد أستاذ علم نفس الأطفال بكلية رياض الأطفال جامعة الاسكندرية بحضور مسئولي المديريات وجامعه مطروح وشباب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال محمد حمدي مدير عام قصر ثقافه مطروح، أن عنوان الموتمر يوضح دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة، وتحت رعاية الدولة؛ ممثلة في توصيات الرئيس السيسي بالعمل على وضع نهج متطور لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح "حمدي" أن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تأتي من خلال المجتمع؛ لإزالة الحواجز التي تعوق مشاركتهم الكاملة.

وأشار مدير عام قصر ثقافه مطروح، إلى أنه أصبح واجبًا على كافة المؤسسات وضع وضع برامج خاصة تكفل لهم الرعاية ودراسة مشكلاتهم واحتياجاتهم وإيجاد الحلول الممكنة لها التي تضمن احتضان ذوي الاحتياجات الخاصة وادماجهم في المجتمع.

دمج وتمكين ومشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة بمطروح
دمج وتمكين ومشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة بمطروح
دمج وتمكين ومشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة بمطروح
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