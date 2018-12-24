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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 11:50 ص

بريزم انترناشيونال تقاضي ساويرس بسبب "الصوت والضوء".. وتطالب بـ 50 مليون دولار

الدكتور محمد حموده
الدكتور محمد حموده
dostor.org/2448244

أعلنت شركة بريزم انترناشيونال الفرنسية عن لجوئها إلى القضاء الدولى ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس، ومطالبتها بتعويض مالى قيمته ٥٠ مليون دولار لما تسببه فى أضرار بمشروع تطوير وإدارة منطقة الصوت والضوء.

وقالت الشركة إن لديها نية اللجوء للتحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية فى حال أن لم تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية المستثمرين الأجانب من تلاعب و فساد بعض رجال الأعمال المصريين وبعض المسؤولين بالحكومة.

وأضافت أنها وكلت الدكتور محمد حموده، المحامى بالنقض، لمتابعة الأزمة الخاصة بمشروع تطوير الصوت والضوء.

وذكر مصدر من شركة بريزم انترناشيونال، أن حموده يفضّل عدم اللجوء للتحكيم الدولى ضد مصر واللجوء أولا للحلول الودية لحل الأزمة، حتى لا تتكبد الدولة خسارة فادحة من الممكن تحاشيها فى حال أن نجح فى المفاوضات مع الدولة لحل الأزمة.

يذكر أن شركة بريزم انترناشيونال عرضت فكرة المشروع على الحكومة المصرية فى ٢٠١٠، ونالت إعجاب المسؤولين، ومع المتابعة تم طرح مناقصة فى ٢٠١٤ ثم حصلت الشركة الفرنسية على مشروع تطوير وإدارة منطقة الصوت والضوء فى ٢٠١٥ من خلال مناقصة عامة، ثم قام بعض المسؤلين بالضغط على الشركة الفرنسية لمشاركة رجل الأعمال نجيب ساويرس فى المشروع كمستثمر مصرى لتوفير التمويل اللازم للمشروع وجميع المسؤولين فى الدولة بشركة الصوت والضوء والشركة القابضة للسياحة والفنادق ووزارة قطاع الأعمال ووزارة الآثار على علم تام بتلك الشراكة التى تمت بموافقتهم.

وبعد ان وافقت الشركة الفرنسية على تلك الشراكة فوجئت أن شركة أوراسكوم للاستثمار المملوكة لرجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس وضعت العراقيل والتعطيل المتعمد ولم تقم بالأعمال المنصوص عليها فى العقد ولم تقم بالأعمال الإنشائية ولا الكهربائية فى الموقع، ولَم توفر التمويل اللازم المتفق عليه فى العقود لشراء أجهزة العرض المطلوبة لعرض الصوت والضوء، وفعلت كل ما بوسعها لتعطيل تنفيذ المشروع وعدم إمكانية افتتاحه فى الموعد المتفق عليه.

وأشارت الشركة الفرنسية إلى أن شركة أوراسكوم تطع في أن تحصل على المشروع لها وحدها من خلال دفع شركة الصوت والضوء لفسخ العقد، وإعادة طرح المناقصة والحصول على المشروع من قبل شركة أوراسكوم وحدها والاستيلاء على فكرة ومجهود ومشروع شركة بريزم انترناشيونال، موضحة أن المسؤليين بشركة الصوت والضوء وقطاع وزارة الأعمال على علم تام بتلك الأحداث منذ اللحظة الأولى من تلك المؤامرة.

وأرسل المسؤليين بالشركة القابضة العديد من الخطابات لشركة أوراسكوم لبدء الأعمال الإنشائية بالموقع وبشراء الأجهزة المطلوبة وعلى علم بامتناع شركة أوراسكوم عن القيام بمهامها.
وأضافت الشركة أن شركة أوراسكوم للاستثمار أعلنت بعد كل هذا عن نيتها بالحصول على المشروع لها وحدها من خلال المشاركة فى المناقصة التى ستطرح من الشركة القابضة للسياحة والفنادق الخاصة بمشروع تطوير الصوت والضوء بعد فسخ العقد مع بريزم انترناشيونال.

وأوضحت الشركة الفرنسية أنه صرفت أموال طائلة لعمل التصاميم اللازمة للمشروع من خلال أفضل الخبراء الفرنسيين فى العالم، وقد نجحت وحدها على الحصول على كافة الموافقات اللازمة من اللجنة الدائمة للآثار على تصميم عرض الصوت والضوء و السيناريو التفصيلى للعرض والتصاميم التفصيلية الإنشائية بالموقع والأجهزة المستخدمة لإقامة العرض المبهر وكل هذا تكلف الكثير من الأموال والمجهود والوقت لاستخراج تلك الموافقات تعدى سنتين و نصف.

يذكر أن شركة بريزم انترناشيونال الفرنسية لها سابقة أعمال واسعة فى مجال العروض الدائمة حول العالم، وأشهرها عرض افتتاح برج خليفة بدولة الإمارات فى دبى .

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