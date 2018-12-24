السياسة الخارجية الأمريكية تعانى من فوضى بعد قرار الانسحاب من سوريا

رأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن السياسة الخارجية الأمريكية أضحت تعانى من حالة فوضى كبيرة على خلفية استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس، احتجاجًا على قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا.



واستهلت الصحيفة افتتاحيتها الأسبوعية بالقول، إن عطلة هذا الأسبوع لم تجلب أجواءً هادئة في واشنطن، بل لوحظت زيادة التوترات داخل البيت الأبيض بنحو بدا معه الرئيس الأمريكى أكثر قلقًا وتوترًا، حيث دفع إعلانه عن سحب قواته من سوريا، وزير دفاعه إلى تقديم استقالته، فضلًا عن إغلاق الحكومة بشكل جزئى ليل الجمعة، بعد رفض ترامب إسقاط طلبات تمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، مما غذى الشعور بزيادة التخبط والانحراف في أداء السياسة الأمريكية.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإغلاق هو الثالث من نوعه فى هذا العام، وذلك بعد أن أجل الكونجرس مداولاته بشأن تلبية طلب ترامب بتخصيص 5 مليارات دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.



وقالت: "إنه لأمر استثنائى أن الولايات المتحدة، وهى الدولة الوحيدة بين الديمقراطيات الغربية، لا تزال تخضع لمثل هذه الإغلاقات، بتكلفة باهظة للجمهور ولموظفي الحكومة نفسها، ويشير الأمر إلى أن العامين المقبلين في رئاسة ترامب قد يكونا أكثر حزبية من ذي قبل، لكن بالنسبة لحلفاء واشنطن- والمتنافسين- فإن أهم التطورات المترتبة على ذلك هى سوريا واستقالة ماتيس".



كما اعتبرت الصحيفة أن:" فقدان الحزب الجمهوري السيطرة على الأجندة المحلية في الكونجرس ربما يجعل ترامب أكثر تعرضا للنقد فيما يخص سياسته الخارجية، فضلًا عن أن رحيل ماتيس وجه ضده ضربة قوية. فقد حرص ماتيس طويلا على تقدير حلفاء الولايات المتحدة وإظهار الحزم مع الأعداء في الوقت نفسه. وكان آخر من أُطلق عليهم لقب "الكبار" في إدارة ترامب. وحاول مواجهة عداء الرئيس لحلف الناتو ومنع قرار خفض عدد القوات في أفغانستان".



ومضت "فاينانشيال تايمز" بالقول في افتتاحيتها، إنه "بعد عامين من محاولته الحد من استهتار الرئيس، شعر ماتيس بالحرج من أمر ترامب بنشر أفراد عسكريين على الحدود مع المكسيك لمنع ما أطلق عليه لفظ "غزو" اللاجئين، لكن قرار ترامب الأخير بسحب 2000 جندي أمريكي في سوريا بدا وكأنه القشة الأخيرة. فقد كانت لهجة وتوقيت خطاب استقالته قاسية ومدمرة؛ حيث أشار إلى أهمية الدفاع عن مبدأي "احترام الحلفاء" وإظهار الحزم مع الخصوم".



وتابعت: "أن سحب القوات الأمريكية من سوريا يُشكل بالفعل تخليًا عن الحلفاء الرئيسيين، ومنهم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي"، مشيرة إلى استقالة بريت مكجورك، المبعوث الأمريكي إلى التحالف المناهض لداعش، يوم الجمعة الماضى على خلفية نفس القرار، زاعمًا أن تصريح ترامب بهزيمة داعش إلى حد كبير هو محض خيال. فرغم أن التنظيم الإرهابى فقد معاقله الرئيسية، فإنه لا يزال يشن هجمات مميتة على غرار هجمات حرب العصابات، لذلك يمكن جدًا أن يعود داعش من جديد"، وفقا لمكجورك.

