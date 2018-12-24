ضبط 7325 مخالفة مرورية متنوعة بالجيزة

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أي حوادث مرورية.



أسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، uن رصد 7325 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 92 مخالفة تجاوز سرعات و2170 مخالفة نموذج 125.



كما تم رصد 85 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى"موقف عشوائى"، وتم حجز 19"توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و20 مخالفة صلاحية فنية للسيارة،78 مخالفة دون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 43 دراجة نارية وسيارة.