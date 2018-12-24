إعدام العقل المدبر لسلسلة تفجيرات في مقديشو 2017

أعلن الادعاء العسكري في الصومال اليوم الإثنين عن إعدام العقل المدبر لسلسلة تفجيرات سيارات ملغومة وقعت في العاصمة مقديشو عام 2017 وأوقعت 26 قتيلًا و40 مصابًا.



ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الإثنين، عن الادعاء العسكري الصومالي قوله إن العضو في حركة الشباب المسلحة عبد القادر ابوكار تمت إدانته في حوادث تفجير فندق أوقع 10 قتلى، تفجير بالقرب من وزارة الرياضة نتج عنه 9 قتلى، وتفجير آخر بسيارة ملغومة بالقرب من مطعم إيطالي في العاصمة لقى على إثره 7 أشخاص مصرعهم.



يذكر أن الصومال غارقة في أعمال عنف منذ اندلاع حرب أهلية بين الفصائل المسلحة القائمة على العشائر في أوائل التسعينيات. ويقوم نشطاء حركة الشباب، الموالين لتنظيم القاعدة الإرهابي، بالعديد من الهجمات في أنحاء البلاد.