ضبط هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالشرابية والوايلى

نجح رجال أمن القاهرة في ضبط متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهما في قضايا مبان.



تمكنت مباحث قسم شرطة الشرابية من ضبط "يحيى. س. ع"، 47 سنة، مقاول، مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده في قضية "مبانى" والمقضي عليه فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت 1096644جنيها.



كما تمكنت مباحث قسم شرطة الوايلي من ضبط "منال. أ. ج"، 53 سنة، ربة منزل مصرية وتحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، ومطلوب التنفيذ عليها في حكمين قضائيين صادرين ضدها فى قضيتى مبان، والمقضى عليها فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت 26 ألف جنيه.



وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة للتحقيق.