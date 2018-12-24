محاضرة "تاريخ المعمارية المولوية" بمكتبة الإسكندرية

ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية محاضرة مشتركة بعنوان "تاريخ وترميم المجموعة المعمارية المولوية بالقاهرة"، وذلك ظهر غد الثلاثاء.



يلقى المحاضرة كل من الدكتور حسام الدين إسماعيل؛ أستاذ العمارة الإسلامية بجامعة عين شمس، والدكتور علي طه عمر؛ مدير قسم الترميم بالمركز الإيطالي المصري للترميم والآثار. وسوف تتناول المحاضرة أصل تسمية الدراويش المولوية بهذا الاسم، وتاريخهم في مصر منذ قدومهم وحتى مغادرتهم، وأيضًا أنشطة الترميم التي قام بها فريق العمل الإيطالي المصري لترميم المجموعة المعمارية المولوية والحفاظ عليها، وكذلك الخطط والبرامج المستقبلية.



يذكر أن الدراويش المولوية جاءوا إلى مصر في القرن السادس عشر، واستقروا في منطقة الحلمية الجديدة بالقاهرة، واستخدموا مجموعة معمارية من العصر المملوكي، تتمثل في قصر الأمير يشبك، وقصر الأمير قوصون، ومدرسة وضريح الأمير سنقر السعدى؛ التي بُنيت في القرن الرابع عشر، وفي أواخر السبعينيات، بدأ الخبراء الإيطاليون أنشطة الترميم في المجموعة المعمارية المولوية كمدرسة لتدريب المتخصصين والطلبة من الجامعات المصرية المختلفة. وفى عام 1988، تم الانتهاء من ترميم "سماع خانة" الدراويش المولوية، وأقيم فيها العديد من الأنشطة الثقافية المختلفة.

