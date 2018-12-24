أحمد خالد موسى يبدأ تصوير "ملايكة إبليس" يناير المقبل

قرر المخرج أحمد خالد موسى البدء في تصوير مسلسل "ملايكة إبليس" للفنانة غادة عادل منتصف يناير المقبل، عقب انتهائه من تصوير فيلم "لص بغداد" للنجم محمد عادل إمام، حيث قرر موسى تأجيل تصوير المسلسل لإنهاء جميع عمليات التصوير والمونتاج الخاصة بالفيلم؛ للتفرغ للمسلسل بشكل كامل.



وينتظر المخرج انتهاء غادة عادل من تصوير دورها في فيلم "كازابلانكا "، وانتهى أحمد خالد موسى من جميع التحضيرات اللازمة للعمل ومن معاينة أماكن التصوير وجارى ترشيح باقى الفنانين المشاركين فى العمل.



ومازال العمل في مرحلة الكتابة، حيث انتهى الكاتب محمد أمين راضي من كتابة ما يقرب من 15 حلقة من العمل.



ويعتمد المسلسل على البطولة الجماعية لكل من غادة عادل وإيمان العاصي وسلوى خطاب ورانيا يوسف، وتأليف محمد أمين راضي.



ويتناول قصة المسلسل إحدى قضايا الحارات الشعبية، بشكل مختلف وجرئ من حيث الفكرة، من خلال صراع بين 13 شخصًا.