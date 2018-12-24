البرغوثي ينتقد قرار "الدستورية" بحل المجلس التشريعي الفلسطيني

انتقد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، مشيرا إلى أنه يأتي في مرحلة صعبة نواجه فيها ما يسمى "بصفقة القرن"، ومحاولات إسرائيلية مدعومة أمريكيا لتصفية مكونات القضية الفلسطينية.



وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية ـ فى مقابلة مع قناة "العربية الحدث" اليوم الإثنين ـ إن أهم سلاح للتصدي لهذة التحديات بما في ذلك ـ قضية القدس والتوسع الاستيطاني وفصل غزة عن الضفة الغربية، ومحاولات الترويج أن غزة هي الدولة الفلسطينية فقط، والضفة الغربية تنضم لإسرائيل، هو الوحدة الوطنية وتنفيذ اتفاقيات المصالحة الوطنية.



وأضاف "البرغوثي " أن قرار المحكمة يوتر الأوضاع الداخلية، ويعطي فرصة لإسرائيل كي تدعي أن الفلسطينيين لا يحترمون الديمقراطية ومؤسساتها المنتخبة، وتمنعنا من التواجد في محافل برلمانية دولية مهمة.



وأضاف البرغوثي أن قرار حل المجلس التشريعي قبل إجراء الانتخابات يوجه ضربة لجهود المصالحة الوطنية،معربا عن أمله بالتمسك بالقانون الأساسي بمراجعة المحكمة الدستورية قرارها الذي لا يعد من صلاحياتها من الأساس.



وتسيطر حركة حماس على المجلس التشريعي الذي تم انتخابه في العام 2006، غير أنّه وبسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطّلت أعمال المجلس التشريعي منذ العام 2007 عقب سيطرة حماس على قطاع غزة