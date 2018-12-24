الذهب يربح 9 دولارات مع تصاعد المخاوف السياسية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليربح المعدن أكثر من 9 دولارات، ويحتفظ بأعلى مستوى في نحو 6 أشهر المسجل في الأسبوع الماضي.



وتلقى المعدن الأصفر الدعم من استمرار قلق المستثمرين بشأن حالة عدم اليقين السياسية في الولايات المتحدة، إلى جانب مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.



ودخلت الحكومة الأمريكية في إغلاق جزئي بدءا من عطلة الأسبوع الماضي، وسط تكهنات باستمراره حتى يناير المقبل، وسط خلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين حول تمويل جدار على الحدود مع المكسيك.



كما استفاد المعدن من تكهنات تبني بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجا أقل تشددا في سياسته النقدية المقبلة، وسط توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي للولايات المتحدة بالعام المقبل وبقاء التضخم دون مستهدف البنك والبالغ 2%.



ويعتبر الذهب الجهة الاستثمارية المفضلة لدى المستثمرين في أوقات عدم اليقين السياسي، إلى جانب القلق بشأن الآفاق الاقتصادية والسياسة النقدية.



وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.7% ليصل إلى 12670 دولار للأوقية ويربح حوالي 8.90 دولار.



وكان الذهب وصل إلى أعلى مستوى منذ أوائل يوليو الماضي عند مستوى 1266.40 دولار للأوقية، يوم الخميس الماضي.



وفي نفس التوقيت، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بأكثر من 0.5% ليسجل 1263.81 دولار للأوقية.



وخلال تعاملات اليوم، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار، والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2% إلى 96.748.