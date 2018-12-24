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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 11:32 ص

الأربعاء.. مناقشة كتاب "الجمال الأعزل" بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
هبه عويضه
dostor.org/2448203

تُنظِم مكتبة الإسكندرية، مساء يوم الأربعاء، جلسة لمناقشة كتاب "الجمال الأعزل"، ويعد الكتاب المترجم من الإيطالية إلى العربية أحدث إصدارات مكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يلقي الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي الكلمة الافتتاحية للجلسة النقاشية، والتي يشارك فيها المؤلف الإيطالي جوليان كارون؛ أستاذ علم اللاهوت بالجامعة الكاثوليكية للقلب المقدس بميلانو، والدكتور وائل فاروق؛ أستاذ الأدب العربي بالجامعة الكاثوليكية بميلانو، والدكتور حسين محمود مترجم الكتاب، وذلك بحضور ومشاركة لفيف من الأدباء والمثقفين.

يطرح كتاب "الجمال الأعزل" العناصر الأساسية للتأمل الذي قام به الأب جوليان كارون منذ انتخابه رئيسًا لجماعة المناولة والتحرير، وتشكل كتاباته شهادة على معاني الحياة والعقيدة اليوم، وهي تمثل دعوة إلى الانفتاح على الآخرين، وعدم التشبث الجامد بمواقفنا الخاصة.

وقد تناول الكتاب في أجزائه العديد من القضايا المحورية التي يرتبط فيها الدين المسيحي بالثقافة والسياسة والتعليم. وقد أكد المؤلف فيما يخص الجزء الخاص بالتعليم على أهمية دور الجامعات في تشجيع الاستخدام الحقيقي للعقل.

وتطرق الكاتب أيضًا إلى قضية تعليم السلطة، وأكد أن السلطة الحقيقية هي تعريف الصداقة، فالصداقة الحقيقية هي الرفقة العميقة في مسيرنا إلى مصيرنا، والأصدقاء هم أولئك الذين يساعدوننا على السير نحو المصير، الذين يعيشون بنضج إيماني أكبر وبتجربة يمكننا من خلالها التوحد معا.

ويضم الكتاب عدة محاور تتعلق بالتاريخ كفضاء للحوار، ويؤكد على أهمية الحرية في الوصول للحقيقة وإقامة علاقة بناءة مع الواقع، وقدرة الإيمان على الوقوف أمام التحديات الجديدة لواقعنا. وتمثل القضايا المطروحة في الكتاب مساهمة قيمة لأي شخص يبحث عن أسباب كافية للعيش وبناء مساحات من الحرية والتعايش في مجتمع تعددي.

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