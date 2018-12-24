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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 11:29 ص

حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يحصل على 59 مقعدا فى برلمان توجو

حزب الاتحاد من أجل
أ ش أ
dostor.org/2448196

حصل حزب "الاتحاد من أجل جمهورية توجو" الحاكم (يونير) على 59 مقعدا من أصل 91 مقعدا في الجمعية الوطنية (البرلمان) خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 20 ديسمبر الجاري والتي قاطعها الائتلاف المعارض الرئيسي، وفقا للنتائج الرسمية المؤقتة.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الإثنين أن حزب "يونير" يأمل في الفوز بأربعة أخماس المقاعد في البرلمان (73 مقعدا مقابل 62 في الوقت الحاضر) لتمرير إصلاح دستوري يخول للرئيس "فوريه جناسينجبي اياديما" بسهولة لتمثيلها عامي 2020 و2025.

وأضاف الراديو أن الحزب الحاكم سيكون قادرا على الاعتماد على حليفه الرئيسي "اتحاد قوى التغيير" للزعيم التاريخي للمعارضة في توجو "جيلكريست أولمبيو" الذي جاء في المركز الثاني مع ستة نواب وأطراف مستقلة أخرى، موضحا أن عشرة قوائم من المستقلين حصلت على 18 مقعدا.

وأفاد الراديو بأنه شارك في هذه الانتخابات 850 مرشحا من 130 قائمة (105 من 12 حزبا سياسيا و25 مرشحا للمستقلين)، كما بلغت نسبة المشاركة الرسمية للناخبين نحو 60٪ من الناخبين المسجلين حيث حثت أحزاب المقاطعة أنصارهم على عدم تسجيل بياناتهم في القوائم.

وكانت مراكز الاقتراع في توجو قد فتحت أبوابها في 20 ديسمبر الجاري أمام الناخبين لاختيار 91 نائبا في انتخابات تشريعية يحق لـ 3 ملايين مواطن الإدلاء بأصواتهم فيها، كما أعلنت السلطات فيس توجو هذا اليوم عطلة رسمية للسماح للمواطنين بالاقتراع.

يذكر أنه تنافس في تلك الانتخابات 850 مرشحا على مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان) التي يبلغ عددها 91 مقعدا.

يذكر أن توجو أجرت في 16 ديسمبر الجاري استفتاء لتعديل دستوري من شأنه أن يعيد تحديد مدد الرئاسة بفترتين.

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