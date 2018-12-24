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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 11:29 ص

غدًا.. احتفالية "المعلمون أولًا" بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
هبه عويضه
dostor.org/2448195

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، احتفالية "المعلمون أولا"، بمناسبة اتمام تدريب 560 معلما ببرنامجي "المعلمون أولًا" و"المعلمون 2030"، وذلك في صباح غد الثلاثاء.

وقد شاركت مكتبة الإسكندرية في برنامج "المعلمون أولا" بوزارة التربية والتعليم من خلال برنامجها "المعلمون 2030" والذي يهدف إلى التأهيل المهني للمعلمين عن طريق إمدادهم بالتقنيات الحديثة والمختلفة في مجالات التدريس.

واستقبلت مكتبة الإسكندرية 28 مجموعة من المعلمين على مدار 11 شهرًا، بداية من فبراير 2018، وقدمت للمعلمين محاضرات تدريبية تساعدهم على الاطلاع على أحدث مصادر المعلومات وأساليب البحث.

ويتيح برنامج مكتبة الإسكندرية للتطوير المهني للمعلمين "المعلمون 2030"، فرص للمعلمين لتعلم طرق جديدة لتحفيز الطلاب بشكل أفضل وتشجيعهم على المشاركة في أنشطة الفصول الدراسية، وطرح الأسئلة للحصول على أفضل النتائج.

ويتكون البرنامج من المحاضرات التالية: فهرس المكتبة الإلكتروني، الموارد الإلكترونية، أدوات البحث عبر الإنترنت، محاضرة مهارات التقديم، محاضرة أنماط الطلاب في الصف الدراسي، محاضرة إدارة الصف، محاضرة طرق التدريس و"معلمون مبدعون".

أما برنامج "المعلمون أولًا" فقط بدأ كمبادرة من الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبدأ بتمويل من صندوق تحيا مصر. ويهدف برنامج "المعلمون أولا" إلى تدريب 10000 مدرس، وتم تدريب معلمي المرحلة الأولى في القاهرة والجيزة والقليوبية، والمرحلة الثانية في الإسكندرية وأسوان. ويشمل البرنامج الآن جميع محافظات مصر.

ويأتي هذا التعاون تحقيقا لدور مكتبة الإسكندرية وأهم أهدافها في نشر العلم والثقافة بين فئات المجتمع المختلفة، وحرصًا منها على دعم التعاون بينها وبين وزارة التربية والتعليم، ونظرًا للدور الهام الذى تقوم به الوزارة، كونها تخدم شريحة كبيرة من المجتمع وتصب مخرجاتها في صالحه وفى ظل التوجه نحو المجتمع الرقمي والمعرفي والثورة المعلوماتية التي نعيش فيها الآن.

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