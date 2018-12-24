القاهرة : الإثنين 24 ديسمبر 2018
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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 11:28 ص

ماذا ستجني قطر من استضافة كأس العالم؟

ماذا ستجني قطر من
نيفين أشرف
dostor.org/2448193

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن تنظيم مونديال 2022، أضر بسمعة قطر للغاية، مشيرة إلى أن البطولة ستتقام في ديسمبر لأول مرة في تاريخ البطولة، كما أنها ستقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ومن ثم ستكون بطولة فريدة من نوعها وتاريخية، وعلى الرغم من أن الوقت فقط هو الذي يكسب البطولة أهميتها الحقيقية، إلا أنه من المحتمل أن تلحقها سمعة سيئة للغاية.

وأضافت الصحيفة، أن مونديال 2022 أصبح الحدث الرياضي الأكثر إثارة للجدل منذ الألعاب الأوليمبية في برلين عام 1936 في ألمانيا، وذلك بعد أن فازت قطر بحق استضافته على إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وإسبانيا والبرتغال وهولندا وبلجيكا وكوريا الجنوبية واليابان.

وأوضح التقرير البريطاني، أن الأمر بدأ منذ مزاعم رشوة قطر لمسئولين بالفيفا للحصول على أصوات لصالحها، بعد الكشف عن مدفوعات مشبوهة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات واتهامات بإدارة حملة سوداء لتشويه عروض المنافسة، فضلًا عن المخاوف بشأن استضافة البطولة في ظل القوانين الصارمة التي تحظر المثلية الجنسية، وجهود الدولة لفرض الرقابة على الإعلام حول هذا الموضوع.

يأتي ذلك بالإضافة إلى استغلال قطر للعمال المهاجرين والعمل في درجات الحرارة العالية، وسحب جوازات سفرهم، وتجريدهم من حقوق الإنسان الأساسية، لافتًا إلى أن أحد التقديرات تشير إلى وفاة 4000 عامل من الهند ونيبال أنثاء العمل لتحضيرات المونديال.

وقالت "الإندبندنت"، إن صورة قطر تضررت بشدة، ما يدعو للتساؤل عما تأمل أن تحققه قطر من استضافة البطولة وما ستجنيه من وراءها، مضيفة أن قطر سعت لاستخدام كأس العالم لزيادة قوتها الناعمة، وبالنسبة لبلد صغير مثل قطر، فإن القوة المالية هي سلاحها الوحيد، لذا فإن قطر تريد أن تضع نفسها على الخريطة، لإثبات فعاليتها كدولة صغيرة، كما تسائل التقرير عما إذا كانت قطر ستعوض في نهاية المطاف دلالات الفساد واستغلال كأس العالم 2022.

ونوهت الصحيفة البريطانية، إلى أن قطر سعت لمعالجة الانتقادات الموجهة لها وإعادة رسم صورتها، إذ أدخلت الدولة قوانين عمل جديدة مع تعهّد كبير بإلغاء نظام الكفالة المثير للجدل الذي يمكّن من استغلال العمال، وتم الترحيب بالمقترحات في بعض الأوساط باعتبارها إنجازًا كبيرًا لحقوق العمال، ولكن تم استجوابها من قبل الآخرين بمن فيهم منظمة العفو الدولية.

وأعرب الباحث في الشئون الخليجية نيكولاس ماكجيان، عن قلقه من أن قطر ستتباطأ في تنفيذ هذه الخطط بالكامل، لافتًا إلى أنه لا شيء تغير ماديًا، كما أن قطر لا تعلن عن أعداد العمال المتوفيين، ولا تقوم بإجراء تشريح لمعرفة أسباب الوفاة، كما أن العمال ليس بإمكانهم تغيير وظائفهم.

ويعتقد ماكجيان، أن نجاح كأس العالم في قطر سيعني أن قوانين العمل الخاصة بها لن تتغير إلا بشكل سطحي، مشيرًا إلى أن الإصلاح الحقيقي لحقوق العمال هو الشيء الوحيد الذي يخشاه النظام القطري لأنه سيعطل اقتصادها المبني على صناعات النفط والبناء والعمالة الكثيفة.

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