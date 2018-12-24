القاهرة : الإثنين 24 ديسمبر 2018
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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 11:25 ص

نزوح الآلاف من شرق الفرات عقب قرار "ترامب" الانسحاب من سوريا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2448189

نزح آلاف الأشخاص من شرقي الفرات بريف دير الزور الشرقي عقب قرار واشنطن الانسحاب من سوريا وخوفا من هجوم تركي محتمل واندلاع مواجهات بين كافة الأطراف هناك.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإثنين - أن عشرات السيارات تقل نحو 4000 من المسنين والأطفال والنساء خرجت من أطراف جيب تنظيم "داعش" عند الضفاف الشرقية للفرات.

وأضاف أنه جرى نقلهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية، إلى حقل العمر النفطي الذي تتواجد فيه قاعدة للتحالف الدولي، ومواقع أخرى بعيدة عن خطوط الجبهة، ليجري توزيعهم لاحقا على مخيمات تحت سيطرة "قسد".

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