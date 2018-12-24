مقتل 8 أشخاص وإصابة العديد الآخرين في حادث تصادم شمال الهند

أفادت تقارير إعلامية في الهند اليوم الإثنين، بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة العديد الآخرين بجروح، وذلك في حادث تصادم ضخم ضم عشرات المركبات بما في ذلك حافلات مدرسية على طريق سريع شمال البلاد.



وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن القتلى بينهم سبع سيدات، مشيرة إلى أن تسعة من بين المصابين يرقدون في حالات حرجة في المستشفى التي تم نقلهم إليها لتلقي العلاج اللازم.



وأضافت القناة الهندية أن بعض التقارير ترجح أن يكون سبب وقوع الحادث هو الضباب الكثيف الذي كان يغطي سماء المنطقة مما تسبب في تدني الرؤية.