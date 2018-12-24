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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 11:21 ص

تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بترويج عملات ورقية مزورة

تجديد حبس عاطلين
نجلاء رفاعي
dostor.org/2448182

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح بولاق أبو العلا، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بترويج العملات الورقية المقلدة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا، برئاسة المقدم محمد الشموتي، رئيس مباحث القسم، تفيد ترويج عاطلين للعملات الورقية المقلدة، بمنطقة السبتية وسوق العصر بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أن المتهمين عاطلين مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 114 ورقة مالية فئة 100 جنيه، بإجمالي 11400 جنيه، ومبلغ مالي 700 جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وأضافا بتحصلهما على العملات المقلدة من عاطل، مقيم بإمبابة الجيزة، مقيد الحرية بقسم شرطة إمبابة بالجيزة على ذمة قضية "عملات مقلدة".

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، جددها قاضي المعارضات.

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