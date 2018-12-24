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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 11:20 ص

حملة للتحصين ضد انفلوانزا الطيور بكفر الشيخ

صورة من الحدث
صورة من الحدث
مصطفى عنز
dostor.org/2448180

شنّت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الإثنين، حملة مكبرة للتحصين والتطهير ضد مرض انفلوانزا الطيور بقرية "الشيخ مبارك"، التابعة لمركز بلطيم، والتى تم بها اكتشاف بؤرة إيجابية جديدة لمرض أنفلوانزا الطيور، يوم السبت الماضي.

قاد الحملة، الدكتورة كاميليا عوض الله، مدير إدارة الدواجن بالمديرية، والدكتور مصطفى رجب، مدير إدارة بلطيم البيطرية، والدكتورة حنان صلاح فتح الله، رئيس قسم الدواجن بالإدارة، والدكتورة سحر على القن، رئيس قسم الإرشاد، وعدد من الأطباء البيطريين.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الحكيم حامد أبو إسماعيل، وكيل الوزارة ـ مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه قد تم تحصين وتطهير ورش أماكن تربية الطيور بقرية "الشيخ مبارك"، مجانًا، نتيجة رصد بؤرة إيجابية لمرض أنفلوانزا الطيور، بين دواجن بحظيرة أحد المنازل، داخل القرية.

وأكد "أبو إسماعيل"، أنه تم إعدام كافة الطيور النافقة والمشتبه فى إصابتها بالطرق الصحية، لافتًا إلى أنه قد تم التنسيق مع مديرية الصحة لعمل الفحوصات اللازمة للمخالطين من أهالى القرية، والتأكد من عدم وجود أى حالات اشتباه إصابة بمرض أنفلونزا الطيور، وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح "أبو إسماعيل"، أن حملات التحصين تصل إلى القرى التى تبعد عن القرية المذكورة بحوالى 9 كم، فضلًا عن عقد الندوات الإرشادية بالقرية المصابة والقرى المحيطة لتوعية المواطنين للوقاية من هذا المرض الخطير.

وأشار "أبو إسماعيل"، إلى أن هذه البؤرة الإيجابية هى الثانية، التى يتم اكتشافها بعد اكتشاف بؤرة لأنفلوانزا الطيور فى 29 نوفمبر الماضى، بقرية "بلوش"، التابعة لمركز بلطيم أيضًا، مناشدًا جميع أهالى كفر الشيخ بضرورة الإبلاغ عن البؤر الإيجابية للتعامل معها، حفاظًا على حياة المواطنين.

حملة للتحصين ضد انفلوانزا الطيور بكفر الشيخ
حملة للتحصين ضد انفلوانزا الطيور بكفر الشيخ
حملة للتحصين ضد انفلوانزا الطيور بكفر الشيخ
حملة للتحصين ضد انفلوانزا الطيور بكفر الشيخ
حملة للتحصين ضد انفلوانزا الطيور بكفر الشيخ
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