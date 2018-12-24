إحالة 3 متهمين بقتل عجوز نرويجي لسرقة أمواله للجنايات

أمر المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بإحالة 3 متهمين متورطين في قتل رجل إفريقي الجنسية لسرقته إلى محكمة الجنايات.



وشمل أمر الإحالة كل من: "محمود. ف"، 27 عامًا، سائق، "ياسر. ع"، 45 عامًا، حداد، مسجل خطر، "فؤاد. ع"، 26 عامًا، سائق.



وأدلى المتهمون بقتل مُسن يحمل الجنسية النرويجية باعترافات تفصيلية، حيث قال المتهم الرئيسي إنه يعمل سائقًا لدى المجني عليه، وخطط لارتكاب الواقعة لعلمه باحتفاظ الضحية بمبالغ مالية كبيرة، ومشغولات ذهبية.



وأضاف المتهم أنه ارتدى النقاب والملابس الحريمي وصعد مع الثالث إلى الشقة وتقابلا معه مُدعيان رغبتهما في شراء شقة ملكه سبق وعرضها للبيع، فاستضافهما المجني عليه وأثناء ذلك هدده الثالث بسلاح أبيض "سكين": وقال: "قاومنا فمسكناه من كتفه وضربناه على رأسه بعصا خشبية، إلى أن انكسرت على رأسه، وكتمنا نفسه حتى الموت".



وأكد المتهمون أنهم استولوا على 12 ألف جنيه، وجواز سفر المجني عليه، وهاتف محمول، ومشغولات فضية عبارة عن "إنسيالات وخواتم"، ثم نزعوا كاميرات المراقبة الخارجية والجهاز الخاص بها.



كان الأهالي عثروا على جثة "عادل. م"، 70 سنة، رجل أعمال حرة، بإحدى الغرف مقيد اليدين والقدمين بأفيز بلاستيكي وبها نزيف دموي بالوجه والرأس، وعثر بجوار الجثة على عصا خشبية "عكاز" خاص بالمجني عليه بها آثار دماء وأخرى مكسورة، وتبين سلامة جميع المنافذ.



وتبين أن المتهمين خططوا لارتكاب الواقعة بإعداد ملابس نسائية "نقاب" ومجموعة من القيود البلاستيكية "أفيز"، وتوجهوا لمحل إقامة المجني عليه مستقلين سيارة ملك المتهم الثالث وقيادة المتهم الثاني.



تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيقات، وبانتهائها أمرت بإحالتهم للجنايات.