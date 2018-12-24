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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 11:14 ص

بدء الاختبارات النهائية بتمريض المنصورة للفصل الدراسي الأول

بدء الاختبارات النهائية
عمرو الحوتى
dostor.org/2448175

بدأت اليوم الاختبارات النهائية بكلية التمريض للفصل الدراسي الأول، حيث تم عقد أول اختبار في مقرر تمريض النساء والتوليد وحضر الامتحان 175 طالب وطالبة ولم يتخلف أحد عن حضور الامتحان والفترة الثانية عقد بها امتحان تمريض الأطفال الذي استمر حتي الساعة الرابعة والنصف.

فيما تفقدت الدكتور أمينة النمر عميد الكلية والدكتور وفاء جميل محمد وكيل الكلية الامتحانات لتفقد سريان الامتحانات.

وأكدت الدكتور عميد الكلية علي ضرورة توفير البيئة الملائمة التي تمكن الطلاب من أداء الامتحانات بشفافية وتركيز، مشيرة إلي أن إدارة الكلية تسعي دائما لاتخاذ كافة الإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات والتي من شأنها أن تؤثر علي جودة سير الامتحانات، وفى إطار تطوير العملية التعليمية تم عمل ورشة عمل بكلية التمريض للتصحيح الإلكتروني.

وتم عقد ورشة عمل تحت إشراف الدكتور أمينة محمد رشاد النمر عميد الكلية والدكتور وفاء جميل محمد وكيل الكلية من قبل مركز تقنية الاتصالات والمعلومات لتدريب أعضاء هيئة التدريس علي منظومة التصحيح الإلكتروني الجديدة بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري ومديري البرامج وأعضاء الكنترولات المختلفة.

وفى نهاية جولة متابعة الامتحانات لنصف العام الدراسى تقدمت الدكتورة أمينة النمر والدكتورة وفاء جميل بأطيب الأمنيات القلبية لأبنائها الطلاب بالتوفيق والنجاح لبداية الامتحانات النظرية (منتصف العام 2018-2019) بالكلية والمعهد الفني للتمريض.

بدء الاختبارات النهائية بتمريض المنصورة للفصل الدراسي الأول
بدء الاختبارات النهائية بتمريض المنصورة للفصل الدراسي الأول
بدء الاختبارات النهائية بتمريض المنصورة للفصل الدراسي الأول
بدء الاختبارات النهائية بتمريض المنصورة للفصل الدراسي الأول
بدء الاختبارات النهائية بتمريض المنصورة للفصل الدراسي الأول
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