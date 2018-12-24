غدا.. بمكتبة الإسكندرية اللقاء السنوي للمثقفين والمفكرين

تشهد مكتبة اﻹسكندرية؛ مساء غد الثلاثاء؛ اللقاء السنوي للمثقفين والمفكرين؛ الذي يستهدف اطلاع المشاركين على ما أُنجز من عمل طوال العام، إلى جانب خطة العمل المستقبلي لمكتبة الإسكندرية.



وتهدف المكتبة من هذا اللقاء-الذي يستمر على مدى يومين- إلى تقديم نموذج للعمل المؤسسي يقوم على المشاركة، والشفافية، والإفادة من الحوار الثقافي مع شركاء المكتبة على اختلاف توجهاتهم، وانتماءاتهم الفكرية، وتخصصاتهم المهنية في تطوير العمل.



يشتمل اللقاء على استعراض للمبادرات والمشروعات التي قامت بها المكتبة خلال عام مضى، كما يشمل استعراضا لأحدث المقتنيات والإصدارات، ولخطة العمل خلال عام 2019، فضلا عن إطلاق مبادرة مكتبة الإسكندرية لعقد قمة ثقافية عربية، واختيار العام المقبل لهذا الشأن، بما سيتضمن استعراض محاور هذه القمة، والأنشطة والفعاليات التي سوف تُقام في إطارها، وكذلك الوثيقة النهائية التي ستعلن في ختام عام 2019، والتي سوف تمثل انطلاقة جديدة للعمل الثقافي في المنطقة العربية التي تعرضت خلال السنوات الماضية للعديد من التحديات.



