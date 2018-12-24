تأجيل دعوى "القاهرة للتنمية" ضد "بيجو" لـ3 فبراير

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة، إنه تم تأجيل الدعوى المقامة من القاهرة للتنمية وصناعة السيارات "التابعة" لشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية " إيه أي سي" سابقا، ضد بيجو أوتوموبيل، إلى يوم 3 فبراير المقبل.



وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة منذ قليل، أنه تم تأجيل الدعوى لحين ورود الترجمة للمستندات المقدمة من شركة بيجو أوتوموبيل.



وكانت الشركة رفعت دعوى قضائية للمطالبة بتعويض قيمته 150 مليون يورو من بيجو العالمية.



وعيّنت الشركة أحد المكاتب القانونية المتخصصة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق صالح الشركة والحصول على حقوقها بعد انسحاب "بيجو" من التعاقد معها، كما يتولى أشرف يحيى، المحامي بالنقض، قيادة فريق الدفاع القانوني المكلف باتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي يوليو الماضي، قالت العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، إن المحكمة الاقتصادية قضت في دعوتها ضد بيجو أوتوموبيل بعدم الاختصاص نوعيا.