فيرجسون يعود لـ"مسرح الأحلام" لإنقاذ مانشستر يونايتد

أفادت تقارير إعلامية بريطانية بأن المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرجسون سيعود مجددًا للعمل في ملعب "مسرح الأحلام"، لانتشال اليونايتد من أزمة النتائج التي يمر بها.



وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن فيرجسون سيتقلد منصب المستشار الفني لـ"الشياطين الحمر"، مشيرة إلى أن "السير" هو من ساهم في تعيين النرويجي جونار سولسكاير كمدرب لليونايتد، خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، الذي أقيل من منصبه مؤخرا.



وأوضحت الصحيفة أن سولسكاير يخطط للتواصل بانتظام مع مدربه السابق في مانشستر يونايتد (فيرجسون)، وهذا ما لم يفعله مورينيو طوال فترة تدريبه لـ"الشياطين الحمر".



وعين سولسكاير على رأس الإدارة الفنية لمانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، وذلك عقب إقالة مورينيو، بسب تخبط الفريق في سلسلة من النتائج السلبية.



