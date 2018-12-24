"كونتي": الحكومة مهتمة بما يمكن تحقيقه خلال فترة 5 أعوام

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن حكومته تركز حاليا على ما يمكن تحقيقه خلال فترة خمسة أعوام.



وقال كونتي في حوار مع صحيفة لا ستامبا الإيطالية إن الحكومة أظهرت " مسؤولية كبيرة".



وحول موعد تصويت مجلس الشيوخ على موازنة 2019، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كونتي القول " توقيت التصويت هذا العام فُرض علينا بسبب المفاوضات الصعبة للغاية مع بروكسل".



وكان مجلس الشيوخ الإيطالي قد صدق على موازنة عام 2019، التي كانت محور خلاف مرير مع بروكسل ليلة أمس الأول السبت.



و سوف يتعين على مجلس النواب الآن التصديق على الموازنة لكي تصبح قانونا ومن المتوقع أن يتم التصويت بعد احتفالات عيد الميلاد.