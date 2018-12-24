القاهرة : الإثنين 24 ديسمبر 2018
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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:16 ص

تقرير حقوقي يمني يرصد مئات الانتهاكات للحوثيين بمحافظة حجة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2448073

وثق ائتلاف منظمات المجتمع المدني بمحافظة "حجة" شمال غرب اليمن، مئات الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الحوثيزم بحق أبناء المحافظة منذ 2015 حتى العام الحالي.

وأحصى الائتلاف في التقرير، الذي أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الإثنين - مقتل 680 مدنيًا بينهم مئة و41 امرأة وإصابة 463 شخصًا بجروح متفاوتة، وسقط ضحايا الميليشيات الحوثية سواء بالقتل المباشر، أو نتيجة استخدامهم دروعًا بشرية، أو إثر انفجار ألغام زرعتها هذه الميليشيات.

وأوضح التقرير أنه تحت بند التعذيب والإخفاء القسري، وثق تعرض 810 عمليات للتعذيب بينهم 37 طفلًا و25 امرأة، وتوفي 9 منهم، كما أحصى التقرير 1378 حالة اعتداء ونهب لمنشآت مدنية، إذ فجرت الميليشيات 27 منزلا، كما لم يسلم 1033 مسجدًا من اعتداءات الميليشيات.

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