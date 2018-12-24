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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:12 ص

اللحم البقري المحمر وجبة الألمان المفضلة في الكريسماس

اللحم البقري المحمر
وكالات
dostor.org/2448062

بط أم أوز أم نقانق... عيد الميلاد (الكريسماس) من الأعياد المفضلة لعشاق اللحوم في ألمانيا، لكن ما هي الوجبة المفضلة للألمان في هذا العيد؟

في استطلاع للرأي أجراه معهد "يوجوف" بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تبين أن اللحم البقري المحمر من الأطعمة التي تتفوق على الوجبات التقليدية في الكريسماس لدى الألمان مثل البط والأوز والنقانق.

فقد أظهر الاستطلاع أن 36% من الألمان يفضلون تناول "اللحم البقري المحمر أو شرائح اللحم"، بينما يأتي في المرتبة الثانية البط (31%)، ثم الأوز (29%)، ثم لحم الخنزير (28%)، ثم الأسماك (26%).

وجاء في المراتب الثلاثة الأخيرة النقانق وكرات اللحم (22%) ولحوم الصيد (21%) ولحوم الخيول (2%).

وذكر 54% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يتناولون في الكريسماس نفس قدر اللحوم الذين اعتادوا تناوله على مدار العام، بينما ذكر 24% آخرين أن شهيتهم للحوم تزداد قليلا في الكريسماس، وكثيرا بالنسبة لـ7% من الألمان، في حين ذكرت باقي النسبة أنها تتناول لحوما أقل أو لا تتناولها على الإطلاق في الكريسماس.

شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 11 حتى 13 ديسمبر الجاري، 2028 ألمانيا.

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