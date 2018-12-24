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فن
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:11 ص

ياسمين صبرى تخضع لكورسات تمثيل فى أمريكا من أجل "حكايتى"

الفنانة ياسمين صبرى
الفنانة ياسمين صبرى
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2448060

بدأت الفنانة ياسمين صبرى فى التحضير لمسلسها الدرامى الجديد "حكايتى" حيث تعقد جلسات عمل مكثفة مع المخرج أحمد سمير فرج والمؤلف محمد عبد المعطى للوقوف على التفاصيل النهائية للشخصية ضمن أحداث المسلسل الذى يعد اول بطولة مطلقة لها فى عالم الدراما.

وعلمت "الدستور" أن ياسمين صبرى قررت الحصول على كورسات تمثيل مكثفة في أحد الأكاديميات فى الولايات المتحدة الأمريكية، لإثقال موهبتها استعدادًا لدورها في المسلسل، وذلك لمدة شهر حيث من المقرر أن تبدأ تصوير العمل فى شهر يناير المقبل بعد الانتهاء من كتابة السيناريو كاملا.

وتسعى ياسمين صبرى لتقديم دور قوى من خلال المسلسل وقد منحتها الشركة المنتجة حرية اختيار فريق العمل المشارك فى المسلسل.

وقالت مصادر قريبة من صناع العمل إن ياسمين تعكف على قراءة الحلقات الأولى، وإنها أبدت رغبتها فى تعديل الدور الذى تلعبه داخل العمل ومن المحتمل تغييره وتعديل الخطوط الدرامية للدور.

وتنتظر "صبرى" عقد جلسة عمل مع السيناريست محمد عبد المعطى، والجهة المنتجة لتغيير بعض الأمور فى دورها.

يذكر أن ياسمين صبري قد اعتذرت عن عدم المشاركة في الفيلم السينمائي "ولاد رزق 2" أمام الفنان أحمد عز نظرا لانشغالها بالمسلسل.

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